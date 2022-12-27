Брендовый магазин одежды Mango снова открылся в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж»

Ранее «Наш город» сообщал, что магазин Mango готовится к открытию. Две недели назад сотрудники торговой точки в ТРЦ «Галерея Вояж» проводили уборку в арендованном помещении на 2-ом этаже, но о точной дате начала работы не сообщалось.