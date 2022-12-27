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Брендовый магазин одежды Mango снова открылся в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж»

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI

В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» снова открылся брендовый магазин одежды Mango

В ТРЦ «Галерея Вояж» 27 декабря после долгого перерыва открылся брендовый магазин Mango. Торговая точка находится на 2-ом этаже. Посетителей завлекают скидками на новые коллекции одежды.

О начале работы торговой точки стало известно 16 декабря. Стоит отметить, что в ТРЦ «Кристалл» магазин открывать не планируют.

Брендовый магазин одежды Mango закрылся 4 марта. На официальном сайте организации сообщалось, что решение принято в связи с проблемами с транспортировкой и поставками продукции.

Ранее «Наш город» сообщал, что магазин Mango готовится к открытию. Две недели назад сотрудники торговой точки в ТРЦ «Галерея Вояж» проводили уборку в арендованном помещении на 2-ом этаже, но о точной дате начала работы не сообщалось.

Магазин одежды Mango скоро откроется в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Новый год 2023#Одежда#Верхняя одежда#Интернет-магазин#Александр Мязин
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