билайн дает возможность абонентам Тарифа UP выбрать новогодний подарок

Так, например, суперспособность аппера-дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета4, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет сразу 50 Гб интернета для всей семьи4 — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами. Суперспособность панды Тапы — +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети5, а робота Пинга — дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.