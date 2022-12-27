30-градусные морозы отменяются: в новогоднюю ночь в Тюмени обещают -25

В среду и четверг, 28 и 29 декабря, морозная погода сохранится. В светлое время суток температура воздуха составит -16 -18, в ночные часы ожидается -19 -24. Также в эти дни вероятны осадки в виде снега.
В предновогоднюю пятницу, 30 декабря, утром термометры покажут -21 -24, в течение дня температура воздуха составит -18 -22. Вероятны осадки в виде снега. В последний день 2022 года, в субботу, в дневные часы ожидается небольшой снег и -19 -22. К вечеру термометры опустятся до -22 -25. В первый день Нового года, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит -22 -25.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики сообщали о том, что предстоящая новогодняя ночь в Тюмени будет морозной. Ожидались морозы от -30 до -40.