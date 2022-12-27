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30-градусные морозы отменяются: в новогоднюю ночь в Тюмени обещают -25

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI

В Тюмени 27 декабря резко похолодает до -22 градусов

В Тюмени сегодня ожидается похолодание. В течение дня термометры покажут -11 -14. К вечеру температура воздуха опустится до -20 -22.
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Тюмень

В среду и четверг, 28 и 29 декабря, морозная погода сохранится. В светлое время суток температура воздуха составит -16 -18, в ночные часы ожидается  -19 -24. Также в эти дни вероятны осадки в виде снега.

В предновогоднюю пятницу, 30 декабря, утром термометры покажут -21 -24, в течение дня температура воздуха составит -18 -22. Вероятны осадки в виде снега. В последний день 2022 года, в субботу, в дневные часы ожидается небольшой снег и -19 -22. К вечеру термометры опустятся до -22 -25. В первый день Нового года, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит -22 -25.

Ранее «Наш Город» писал, что синоптики сообщали о том, что предстоящая новогодняя ночь в Тюмени будет морозной. Ожидались морозы от -30 до -40.

 

Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Погода#Погода в Тюмени#Новый год 2023
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