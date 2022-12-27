30-градусные морозы отменяются: в новогоднюю ночь в Тюмени обещают -25

В предновогоднюю пятницу, 30 декабря, утром термометры покажут -21 -24, в течение дня температура воздуха составит -18 -22. Вероятны осадки в виде снега. В последний день 2022 года, в субботу, в дневные часы ожидается небольшой снег и -19 -22. К вечеру термометры опустятся до -22 -25. В первый день Нового года, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит -22 -25.