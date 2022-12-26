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Жители Тюмени 8 часов не могут улететь в Минеральные Воды из-за непогоды

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI

Тюменцы несколько часов не могут улететь в Минеральные Воды из-за непогоды

По данным онлайн-табло аэропорта в Минеральных водах, 26 декабря тюменцы не могут прилететь на отдых из-за плохой погоды. Самолёт рейса №А4 634 Тюмень – Минеральные Воды сел в Сочи, пассажиры много часов ждали вылета.

На 18:55 лайнер авиакомпании «Азимут» до сих пор не прибыл в Минеральные Воды (задержка составила 8 часов). Стоит отметить, что в международном аэропорту курортного города нелётная погода, задерживаются 9 самолётов.

«Выбора нет, только Азимут. Каждый год или в Тюмени мы рейс семь часов ждём или в Мин. водах», - сообщает подписчиц паблика «Тюмень» в ВК Валентина К.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 9 часов задержали авиарейс Тюмень - Минеральные Воды 8 декабря. Тюменцы были вынуждены просидеть в аэропорту Рощино полдня.

В Рощино на 9 часов задержали авиарейс Тюмень - Минеральные Воды
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#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Зоны отдыха#Происшествия#Погода#Александр Мязин
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