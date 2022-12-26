Жители Тюмени 8 часов не могут улететь в Минеральные Воды из-за непогоды

На 18:55 лайнер авиакомпании «Азимут» до сих пор не прибыл в Минеральные Воды (задержка составила 8 часов). Стоит отметить, что в международном аэропорту курортного города нелётная погода, задерживаются 9 самолётов.
«Выбора нет, только Азимут. Каждый год или в Тюмени мы рейс семь часов ждём или в Мин. водах», - сообщает подписчиц паблика «Тюмень» в ВК Валентина К.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 9 часов задержали авиарейс Тюмень - Минеральные Воды 8 декабря. Тюменцы были вынуждены просидеть в аэропорту Рощино полдня.