Житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes

Известно, что Андрею Феррису 33 года. Он подыскивал для группировки состоятельных жертв, сообщил «Коммерсантъ».
Одним из потерпевших оказался Андрей Коновалов. Он 35-летний предприниматель из США. Феррис пригласил его на встречу в Москве под предлогом возможных инвестиций. Нападение произошло в Таиланде, где ему в лицо распылили перцовый газ из баллончика, а люди в камуфляже, представились «сотрудниками ФСБ».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд обвиняет Инессу Брандербург в хищении 560 млн рублей из банка СБРР.