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Житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI

Суд приговорил к 10 годам жителя Тюмени грабившего бизнесменов из Forbes

Веб-дизайнера из Тюмени Андрея Ферриса признали виновным в разбое. По данным издания «Коммерсантъ», суд в Москве приговорил его к 10 годам лишения свободы. Он состоял в группировке, которая грабила бизнесменов из списка Forbes.

Известно, что Андрею Феррису 33 года. Он подыскивал для группировки состоятельных жертв, сообщил «Коммерсантъ».

Одним из потерпевших оказался Андрей Коновалов. Он 35-летний предприниматель из США. Феррис пригласил его на встречу в Москве под предлогом возможных инвестиций. Нападение произошло в Таиланде, где ему в лицо распылили перцовый газ из баллончика, а люди в камуфляже, представились «сотрудниками ФСБ».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд обвиняет Инессу Брандербург в хищении 560 млн рублей из банка СБРР.

В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Экономика#Ограбления
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