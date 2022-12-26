Житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes

Одним из потерпевших оказался Андрей Коновалов. Он 35-летний предприниматель из США. Феррис пригласил его на встречу в Москве под предлогом возможных инвестиций. Нападение произошло в Таиланде, где ему в лицо распылили перцовый газ из баллончика, а люди в камуфляже, представились «сотрудниками ФСБ».