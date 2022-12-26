Защита прав дольщиков в России: основные аспекты и проблемы

Несмотря на многочисленные механизмы защиты, дольщики в России сталкиваются с рядом проблем. Одной из них является задержка сроков сдачи объектов и, как следствие, невыполнение обязательств застройщиками. В таких случаях дольщики зачастую оказываются в сложном положении, не имея возможности быстро вернуть вложенные средства или получить жилье.