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В Тюмени сгорели сразу три машины на улице 50 лет Октября

Сегодня, 14:46
Фото: МВД МЕДИА

В Тюмени 38-летний мужчина спалил сразу три машины на улице 50 лет Октября

В областной столице сотрудники МВД задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в поджоге трёх припаркованных машин на улице 50 лет Октября. Предполагается, что в момент совершения преступлений он был пьян.
«Злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что распивал спиртные напитки во дворе своего дома, когда у него возникло желание угнать незапертый автомобиль. Однако запустить двигатель с помощью соединения проводов в рулевой колонке не получилось, тогда он решил скрыть следы преступления», - сообщает «МВД МЕДИА».

Через некоторое время он решил спалить автомобиль соседа из-за ранее произошедшего конфликта. Пламя быстро погасили неравнодушные граждане вместе с владельцем.

Третий автомобиль пострадал из-за загоревшегося мусора.  Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. На данный момент мужчина сознался в преступлении, ведётся следствие.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в пятницу в Тюмени автомобиль загорелся на улице 50 лет Октября. К сожалению, легковушка выгорела полностью.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Пожар#Александр Мязин
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