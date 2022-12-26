В Тюмени сгорели сразу три машины на улице 50 лет Октября

«Злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что распивал спиртные напитки во дворе своего дома, когда у него возникло желание угнать незапертый автомобиль. Однако запустить двигатель с помощью соединения проводов в рулевой колонке не получилось, тогда он решил скрыть следы преступления», - сообщает «МВД МЕДИА».
Через некоторое время он решил спалить автомобиль соседа из-за ранее произошедшего конфликта. Пламя быстро погасили неравнодушные граждане вместе с владельцем.
Третий автомобиль пострадал из-за загоревшегося мусора. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. На данный момент мужчина сознался в преступлении, ведётся следствие.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в пятницу в Тюмени автомобиль загорелся на улице 50 лет Октября. К сожалению, легковушка выгорела полностью.