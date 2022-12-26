В Тюмени сгорели сразу три машины на улице 50 лет Октября

В Тюмени 38-летний мужчина спалил сразу три машины на улице 50 лет Октября

В областной столице сотрудники МВД задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в поджоге трёх припаркованных машин на улице 50 лет Октября. Предполагается, что в момент совершения преступлений он был пьян.