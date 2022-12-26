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В Тюмени открыли главную елку, грабители банка, смерть 17-летнего мальчика

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI

Смерть 17-летнего мальчика, в Тюмени открыли главную елку, грабители банка

В областной столице на площади 400-летния Тюмени открыли главную ёлку. 26 декабря Дед Мороз, Снегурочка и гости мероприятия «зажгли» праздничную иллюминацию в ледяном городке.

В Тюмени открыли главную ёлку города.

Вечером 26 декабря здесь собрались сотни жителей города.

«Резиденция Деда Мороза сегодня работает до 19:00. Юные жители города могут пообщаться с волшебником и загадать желание», — отметили в информцентре правительства Тюменской области.

Неизвестные за 2 минуты проникли в банк и украли более миллиона рублей в Тюмени.

В областной столице 25 декабря ограбили «Премьер БКС Банк». Всё произошло рано утром, злоумышленники унесли около 1 млн рублей, они пробыли в здании около 2 минут. Злоумышленники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу

Сейчас их ищут.

В Тюменской области подросток умер надышавшись газом в заброшенном доме.

Всё произошло в Увате. В прокуратуре Тюменской области отмечают, что несовершеннолетний неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми, что впоследствии стало причиной смерти ребенка. На данный момент строение внесено в реестр потенциально опасных объектов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали 31-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в убийстве своего 43-летнего друга. Трагедия произошла в ночь на 22 декабря в одной из квартир дома на улице Волгоградской. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. 31-лений тюменец приревновал друга к своей супруге и решил выяснить отношения с помощью кулаков. Ревнивец нанес множественные удары приятелю руками и ногами, после чего схватил арматуру и несколько раз ударил ей по голове. От полученных травм 43-летний горожанин погиб на месте происшествия.

В тюменском селе скончался 17-летний мальчик
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Новый год 2023#Бюджеты
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