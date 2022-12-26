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В Тюмени ищут очень быстрых грабителей банка. Они вынесли 1 млн рублей за 2 минуты

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI

В Тюмени воры за две минуты проникли в банк и украли около миллиона рублей

По данным телеграм-канала 112, в областной столице 25 декабря ограбили «Премьер БКС Банк». Всё произошло рано утром, злоумышленники унесли около 1 млн рублей, они пробыли в здании около 2 минут.

В УМВД подтвердили «Нашему городу» факт крупной кражи у «коммерческой организации». На данный момент преступников ищут, ведётся следствие.

«Преступники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу», - сообщили источники канала 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени идёт суд над Инессой Брандербург. Её обвиняют в краже из банка 560 млн рублей в составе организованной группы лиц. По версии следствия ей удалось сбежать в Испанию, но местная полиция экстрагировала подозреваемую в Россию.

В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Экономика#Новый год 2023#Дела судебные#Уголовные дела
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