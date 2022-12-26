В Тюмени ищут очень быстрых грабителей банка. Они вынесли 1 млн рублей за 2 минуты

В УМВД подтвердили «Нашему городу» факт крупной кражи у «коммерческой организации». На данный момент преступников ищут, ведётся следствие.
«Преступники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу», - сообщили источники канала 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени идёт суд над Инессой Брандербург. Её обвиняют в краже из банка 560 млн рублей в составе организованной группы лиц. По версии следствия ей удалось сбежать в Испанию, но местная полиция экстрагировала подозреваемую в Россию.