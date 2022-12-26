В ОКР прошла церемония вручения премии «Голос спорта»

Вручение премии организовали на Лужнецкой набережной. Туда пришли известные спортивные комментаторы РФ, которые работали на наиболее крупных состязаниях нынешнего года, в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.