В ОКР прошла церемония вручения премии «Голос спорта»

Компания «СИБУР» помогла провести целую серию мастер-классов в городах страны и встречу с россиянами, которые стремятся работать спортивными комментаторами. Об этом информирует «Советский спорт».
Вручение премии организовали на Лужнецкой набережной. Туда пришли известные спортивные комментаторы РФ, которые работали на наиболее крупных состязаниях нынешнего года, в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.
Открыл встречу президент РАСК Геннадий Орлов. Он сказал спасибо ОКР, поддержавшему пять лет назад идею создать РАСК. Орлов напомнил о заслугах президента ОКР Станислава Позднякова, добавив, что уже скоро будет создана академия комментаторского искусства.
Александру Легкову и Дмитрию Губерниеву вручили премию Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине». Супруге олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяне вручили статуэтку в форме наушников с микрофоном. Губерниев записал видео приветствие из Рязани, где сейчас проходит биатлон.
Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков взял премию «Новый голос спорта» имени Юрия Розанова.
В честь векового юбилея со дня рождения Николая Озерова, являющегося основоположником профессии телевизионного спортивного комментатора, РАСК учредил особый приз. Его получили Геннадий Орлов и бронзовый призер Олимпиады по футболу Евгений Ловчев.
Специальный приз «На все 100!» учредил московский футбольный клуб «Динамо» в честь своего 100-летия. Юбилей отметят в апреле наступающего года. Приз получили комментаторы Дмитрий Дерунец и Илья Шелогуров.
Сергею Шипову вручена премия имени Евгения Майорова «Лучший репортаж». Особые адресные премии от партнеров РАСК получили Александр Ткачев и Григорий Твалтвадзе.
Премией Наума Дымарского «Чемпион» за заметный вклад в развитие отечественного спорта наградили портал «Чемпионат.com» и онлайн проект «Сильные фигуры».
Лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре признали Дмитрия Шнякина. Ему дали премию имени Владимира Перетурина.
Впервые РАСК наградила молодых спортивных комментаторов со всей РФ. Для них при поддержке одного из лидеров нефтегазохимии компании «СИБУР» учредили премию «Голос спорта – СИБУР».
Владимир Стогниенко победил в номинации «Народный голос спорта».
Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна» уехала в Екатеринбург к Борису Аболину.