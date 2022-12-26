В этом году россияне больше стремятся повысить доходы

По сообщению NEWS.ru, в опросе приняли участие тысяча шестьсот человек, проживающих в разных регионах Российской Федерации. По итогам опроса по пятнадцать процентов респондентов в качестве главной цели на следующий год указали карьерный рост и повышение доходов. При проведении такого опроса в прошлом году такие цели назвали двенадцать и девять процентов опрошенных жителей России.