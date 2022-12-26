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В этом году россияне больше стремятся повысить доходы

Сегодня, 12:30
Сервис провел опрос среди жителей всех регионов России, результаты которого показали стремление россиян чаще ставить перед собой цель повысить доходы в следующем году.

По сообщению  NEWS.ru, в опросе приняли участие тысяча шестьсот человек, проживающих в разных регионах Российской Федерации. По итогам опроса по пятнадцать процентов респондентов в качестве главной цели на следующий год указали карьерный рост и повышение доходов. При проведении такого опроса в прошлом году такие цели назвали двенадцать и девять процентов опрошенных жителей России.

Второе место по профессиональным целям занимает обучение - четырнадцать процентов россиян выразили желание в следующем году повысить свою квалификацию. Еще девять процентов респондентов отметили, что в следующем году хотели бы повысить свой профессионализм, три процента - открыть или расширить бизнес и два процента освоить новые обязанности.

У шести процентов опрошенных граждан иные профессиональные цели, в том числе изучение законодательства по своей специальности, налаживание отношений в коллективе, написание диссертации и т.д. Двадцать восемь процентов респондентов ответили, что не имеют профессиональных целей.






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