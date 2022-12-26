В 2022 году во главе Арктического совета Россия провела более 40 мероприятий

В этом году в рамках реализации программы РФ провела 43 мероприятия, посвященные поддержке населения Заполярья, охране природы, адаптации к последствиям глобального потепления, а также социально-экономическому и научному развитию региона. В качестве оператора данных мероприятий выступил Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI - информационный партнер.
Предложенные проекты касаются цифровизации культурного и языкового наследия коренных жителей северного региона. Некоторые инициативы связаны с развитием креативных индустрий и созданием в Заполярье научной станции международного уровня, которая будет работать на безуглеродной энергии. Были предложены и направления по обеспечению биологической безопасности в регионе.
В Якутске участники IV Северного форума по устойчивому развитию обсуждали, как повысить качество жизни населения Заполярья. В частности, были обозначены проблемы энергообеспечения территорий Крайнего Севера и поиска баланса между региональными инвестпроектами и защитой арктической природы.
Будучи во главе Арктического совета, РФ важное значение придает проблемам защиты окружающей среды и сохранению уникальной и в то же время хрупкой экосистемы северного региона. Так, состоявшееся в Мурманске мероприятие было посвящено вопросу: как поднять объекты с повышенным уровнем радиации, которые были затоплены в Северном Ледовитом океане. Борьба с накоплением пластика и отходов в регионе стала центральной темой форума в Архангельске. Участники столичного Саммита коренных малочисленных народов Арктики обсуждали пути сохранения языка и культуры коренных народов Заполярья. Важным событием для региона стал международный форум «ГЧП в сфере устойчивого развития коренных народов» в Мурманске. В рамках дискуссии эксперты предлагали стратегии и формы участия бизнеса в развитии народностей Крайнего Севера через различные корпоративные программы и заключение соглашений с местными властями.