В 2022 году во главе Арктического совета Россия провела более 40 мероприятий

Будучи во главе Арктического совета, РФ важное значение придает проблемам защиты окружающей среды и сохранению уникальной и в то же время хрупкой экосистемы северного региона. Так, состоявшееся в Мурманске мероприятие было посвящено вопросу: как поднять объекты с повышенным уровнем радиации, которые были затоплены в Северном Ледовитом океане. Борьба с накоплением пластика и отходов в регионе стала центральной темой форума в Архангельске. Участники столичного Саммита коренных малочисленных народов Арктики обсуждали пути сохранения языка и культуры коренных народов Заполярья. Важным событием для региона стал международный форум «ГЧП в сфере устойчивого развития коренных народов» в Мурманске. В рамках дискуссии эксперты предлагали стратегии и формы участия бизнеса в развитии народностей Крайнего Севера через различные корпоративные программы и заключение соглашений с местными властями.