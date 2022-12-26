Уличные спортивные тренажеры: в чем их особенности

Они устанавливаются в специально отведенных местах, доступ к ним не ограничен. Для людей, которые занимаются спортом, это отличный вариант провести тренировку на свежем воздухе. Также тренажеры привлекают внимание даже тех, кто просто желает поддержать свою физическую форму.
Виды тренажеров для уличных площадок
В зависимости от направленности действия уличные тренажеры могут различаться по особенностям конструкции. В целом, они делятся на 2 большие группы: для силовых и кардионагрузок.
К силовым тренажерам относятся:
К кардиотренажерам относятся беговые дорожки, велотренажеры, шагомеры, маятники, степперы и т.д. Занятия на них способствуют укреплению мускулатуры рук, ног, спины, эффективно сжигают калории. Также кардиотренажеры благоприятно влияют на сердечную систему, поэтому щадящие тренировки рекомендованы при проблемах со здоровьем.
Как правильно заниматься на уличных тренажерах
При посещении тренажерных залов все посетители находятся под наблюдением тренера. Он может подсказать, какие тренажеры и как работают, с какими группами мышц, порекомендует правильные подходы, оптимальные нагрузки. В отличие от залов на спортивных площадках таких тренеров нет, поэтому очень важно с умом подходить к занятиям, чтобы не навредить своему здоровью.
Перед началом занятий необходимо ознакомиться с тем, какой тренажер и для чего предназначен, какие упражнения можно на нем выполнять. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны с осторожностью подходить к тренировкам, обязательно при себе иметь пульсометр для регулярного отслеживания пульса. Еще важно помнить, что перед любой тренировкой необходимо сделать хотя бы минимальную разминку, чтобы не травмировать мышцы или связки.
Для разной категории площадок существует своя группа оборудования. К примеру, для детского сада и двора тренажеры будут существенно отличаться. Большой выбор уличных тренажеров представлен на сайте sportmen.ru. Он может удовлетворить потребности клиентов по конструкциям разного назначения.
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