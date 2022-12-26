Уличные спортивные тренажеры: в чем их особенности

Перед началом занятий необходимо ознакомиться с тем, какой тренажер и для чего предназначен, какие упражнения можно на нем выполнять. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны с осторожностью подходить к тренировкам, обязательно при себе иметь пульсометр для регулярного отслеживания пульса. Еще важно помнить, что перед любой тренировкой необходимо сделать хотя бы минимальную разминку, чтобы не травмировать мышцы или связки.

