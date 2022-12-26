Тюменский хоккейный клуб «Рубин» стал обладателем Кубка Союза со счетом 3:1

Тюменский «Рубин» стал первым в истории обладателем Кубка Союза. В итоговом мачте тюменцы победили действующего чемпиона белорусской Экстралиги — жлобинский «Металлург» — со счетом 3:1. Игра проходила в белорусском городе Жлобин, сообщает sports.ru.

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