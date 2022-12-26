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Тюменский хоккейный клуб «Рубин» стал обладателем Кубка Союза

Сегодня, 03:18
Фото: rubinhc.ru

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» стал обладателем Кубка Союза со счетом 3:1

Тюменский «Рубин» стал первым в истории обладателем Кубка Союза. В итоговом мачте тюменцы победили действующего чемпиона белорусской Экстралиги — жлобинский «Металлург» — со счетом 3:1. Игра проходила в белорусском городе Жлобин, сообщает sports.ru.
Сюжет
Тюмень

Тюменский «Рубин» стал первым обладателем Кубка Союза, который прошел 24–25 декабря в Жлобине. В воскресенье тюменцы одолели лучшую команду экстралиги минувшего сезона жлобинский «Металлург».

Шайбу забили:

0:1 — 11:25 Лютов (Мокин, Попугаев)

1:1 — 39:40 Михнов (Сергиевский, Волченков)

1:2 — 42:54 Попугаев (Нестеров, Мокин)

1:3 — 59:08 Мокин (Нестеров), ПВ

Главный тренер «Рубина» Денис Ячменев подвел итоги турнира PARI Кубок Союза в Жлобине:

«Финал получился очень напряженным, прошел при аншлаге. Результатом, конечно же, доволен. Атмосфера вокруг турнира великолепная, ажиотаж был огромным, не только мы, но и наши соперники подарили болельщикам настоящий праздник. Все здорово, все понравилось. Два дня пролетели очень быстро. Порадуемся победе и начнем готовиться к следующей игре. Завтра летим в Санкт-Петербург, где в среду нам предстоит матч PARI ВХЛ против „Динамо“», — приводит его слова сайт клуба.
#Спорт#Тюмень#Тюменская область
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