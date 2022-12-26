Тюменские тепличные хозяйства планируют стать самыми крупными на Урале

Стоит отметить, что деревня находится примерно в 30 километрах от Тюмени. Тепличные хозяйства снабжают областную столицу свежими овощами даже зимой.
В этом году тюменские аграрии собрали рекордные урожаи капусты, картошки и моркови (почти 500 центнеров с гектара). В декабре местные магазины ещё продают овощи ща 18-20 рублей за кг. Ожидается, что в 2023 урожай будет не меньше.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год цена на сахар выросла на 22,8%, сладости и кондитерские изделия — на 20,6%.