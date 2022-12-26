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Тюменские тепличные хозяйства планируют стать самыми крупными на Урале

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

Тепличные хозяйства Тюмени планируют резко увеличить производство овощей

В деревне Нариманова местные тепличные хозяйства планируют увеличить производство овощей (в частности помидоров) в 2 раза. По данным видеосюжета «Тюменского времени», это позволит организациям стать самыми крупными на Урале.

Стоит отметить, что деревня находится примерно в 30 километрах от Тюмени. Тепличные хозяйства снабжают областную столицу свежими овощами даже зимой.

В этом году тюменские аграрии собрали рекордные урожаи капусты, картошки и моркови (почти 500 центнеров с гектара). В декабре местные магазины ещё продают овощи ща 18-20 рублей за кг. Ожидается, что в 2023 урожай будет не меньше.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год цена на сахар выросла на 22,8%, сладости и кондитерские изделия — на 20,6%.

В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Бюджеты#Новый год 2023
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