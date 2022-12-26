Суды РФ все больше сажают предателей и ученых

У подозреваемых почти нет шансов на время судебного разбирательства не попасть под стражу. В первом полугодии 2021 года домашний арест как меру пресечения суд избрал относительно 4,21% удовлетворённых ходатайств, а в первом полугодии 2022-го еще реже - лишь 3,67%.