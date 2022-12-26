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Суды РФ все больше сажают предателей и ученых

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI

Самые громкие аресты 2022 года и «модные» преступления в РФ

Совфед поддержал инициативу об ужесточении наказания за диверсии, сообщают «Новые известия». В 2022 году для госорганов поставлена задача серьёзно усилить работу в плане безопасности и выявлении шпионов, диверсантов и предателей.

В этом году силовики стали чаще «охотиться» на хакерские группировки, учителей-предателей и лиц, которые распространяли фейки.

У подозреваемых почти нет шансов на время судебного разбирательства не попасть под стражу. В первом полугодии 2021 года домашний арест как меру пресечения суд избрал относительно 4,21% удовлетворённых ходатайств, а в первом полугодии 2022-го еще реже - лишь 3,67%.

В начале этого года в 14 городах России задержали 16 членов хакерской группировки «REvil». Данные им предоставили представители США. В ходе обысков изъяты 20 дорогих автомобилей и стони млн рублей. Группировку признали самыми успешными хакерами в мире в 2021 году.

В январе в Москве арестовали Андрея Новака, подозревают, что он лидер группы «The Infraud Organisation». Хакеры смогли похитить 530 млн долларов.

«Череда арестов киберпреступников завершилась к середине весны. 14 апреля Мещанский суд арестовал предполагаемого основателя крупнейшего в мире даркнет-рынка «Hydra Market» Дмитрия Павлова за незаконный оборот наркотиков», - сообщают «Новые известия».

Помимо хакеров российские суды активно вели дела учителей-предателей.  К 12 годам колонии строгого режима 70-летнего учёного-акустика Виктора Королёва, который по версии обвинения собрал информацию о системах обнаружения подводных лодок.

30 июня в Новосибирске арестовал по подозрению в госизмене Дмитрия Колкера. Он был учёным в Институте лазерной физики. Через несколько дней он скончался.

Уже в августе задержали 75-летнего Анатолия Маслова, сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Его подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

Бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафонова приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену.

В декабре суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы за стрим на YouTube о событиях в Буче. По мнению следователей, он распространял фейковую информацию.

Этот год стал проблемным для тех, кто ведёт анонимные телеграм-каналы. «Ростех» и «Промсвязьбанк» устроили настоящую облаву на админов каналов, которые публиковали неприглядную информацию о топ-менеджерах

#Общество#Происшествия#Деньги#Экономика#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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