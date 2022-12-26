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С 30 декабря в Тюмени и Ишиме вновь ожидаются снегопады и усиление ветра

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI

Новые снегопады и сильный ветер ожидаются в Тюмени и Ишиме с 30 декабря

Синоптики ожидают снегопады в Тюмени и Ишиме с 30 декабря, сообщает Гисметео. Погода будет пасмурной, скорость ветра постепенно увеличится. За несколько дней выпадет до 3 мм осадков.

В эту пятницу ожидается снегопад и повышение температуры воздуха до – 11 градусов. Скорость ветра немного повысится до 3-4 метров в секунду. Южный ветер принесёт в Тюмени до 2 мм осадков. В Ишиме выпадет до 1 мм снега.

31 декабря тюменцев ожидает пасмурная погода и до 0,5 мм осадков. Скорость ветра снизится до 1-3 м/с. Уже 1 января порывы могут достигать 11 м/с, температура воздуха немного повысится, днём до – 11 градусов.

В начале декабря «Наш город» сообщал, что синоптики прогнозируют под Новый год до -30 градусов. На данный момент 1 января (ночью) ожидается похолодание до – 20.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Снегопад#Сильный ветер#Ветер
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