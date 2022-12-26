С 30 декабря в Тюмени и Ишиме вновь ожидаются снегопады и усиление ветра

В эту пятницу ожидается снегопад и повышение температуры воздуха до – 11 градусов. Скорость ветра немного повысится до 3-4 метров в секунду. Южный ветер принесёт в Тюмени до 2 мм осадков. В Ишиме выпадет до 1 мм снега.