С 30 декабря в Тюмени и Ишиме вновь ожидаются снегопады и усиление ветра

В эту пятницу ожидается снегопад и повышение температуры воздуха до – 11 градусов. Скорость ветра немного повысится до 3-4 метров в секунду. Южный ветер принесёт в Тюмени до 2 мм осадков. В Ишиме выпадет до 1 мм снега.
31 декабря тюменцев ожидает пасмурная погода и до 0,5 мм осадков. Скорость ветра снизится до 1-3 м/с. Уже 1 января порывы могут достигать 11 м/с, температура воздуха немного повысится, днём до – 11 градусов.
В начале декабря «Наш город» сообщал, что синоптики прогнозируют под Новый год до -30 градусов. На данный момент 1 января (ночью) ожидается похолодание до – 20.