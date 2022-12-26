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Первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ стал Дмитрий Медведев

Сегодня, 16:00
Фото: 1MI

Дмитрий Медведев станет первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ

Дмитрий Медведев станет первым заместителем Владимира Путина в военно-промышленной комиссии. Об этом стало известно 26 декабря. Должность была создана указом президента РФ.

В состав комиссии помимо Медведева включены: председатель Комитета Госдумы РФ по обороне и заместитель Министра экономического развития.

«Положения о советах и рабочих группах утверждаются первым заместителем председателя Комиссии», - сообщается в указе президента РФ от 26 декабря.

Ранее «Наш город» сообщал, что Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала крупной войны. Это высказывание прозвучало после того, как 15 ноября польские журналисты сообщили о падении двух ракет. Это случилось в Польше на границе с Украиной. 

Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала Мировой войны
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Новый год 2023#Деньги#Дмитрий Медведев#Госдума РФ#Назначения#Назначение
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