Первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ стал Дмитрий Медведев

Ранее «Наш город» сообщал, что Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала крупной войны. Это высказывание прозвучало после того, как 15 ноября польские журналисты сообщили о падении двух ракет. Это случилось в Польше на границе с Украиной.