Первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ стал Дмитрий Медведев

В состав комиссии помимо Медведева включены: председатель Комитета Госдумы РФ по обороне и заместитель Министра экономического развития.
«Положения о советах и рабочих группах утверждаются первым заместителем председателя Комиссии», - сообщается в указе президента РФ от 26 декабря.
Ранее «Наш город» сообщал, что Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала крупной войны. Это высказывание прозвучало после того, как 15 ноября польские журналисты сообщили о падении двух ракет. Это случилось в Польше на границе с Украиной.