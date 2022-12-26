Модульбанк предложил услугу для предпринимателей: бесплатную аналитику на OZON

Как пишет издание newsnn.ru, клиенты Модульбанка могут воспользоваться новым сервисом в личном кабинете. Услуга доступна в составе тарифов компании и до конца года предоставляется на безвозмездной основе. Разработка продукта осуществлялась на базе алгоритмов AML Technology.
В прошлом году Модульбанк запустил один из первых своих продуктов для продавцов на маркетплейсах. Он позволяет вести аналитику продаж продукции на маркетплейсах — по датам, времени, категориям товаров, производителям, продавцам и отдельным позициям каталога. С его помощью предприниматели могут оценивать среднюю рыночную стоимость товаров, продукты, которые наиболее активно торгуются на рынке, по какой стоимости товары продаются быстрее, зависит ли спрос на продукт от различных факторов. Благодаря этой информации им будет проще разрабатывать грамотную стратегию развития бизнеса и увеличения продаж.
Член правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что с момента запуска "МаркетМетрики" работы по развитию продукта не останавливались. Он полезен для предпринимателей с различным оборотом товаров, сейчас сервисом можно воспользоваться безвозмездно.
В ноябре текущего года компания провела переформатирование продуктов для продавцов на маркетплейсах, сформровав отдельную линейку тарифов. В них включены финансовые и нефинансовые услуги, которые позволяют развивать проект, влияют на рентабельность бизнеса и способствуют экономии на операционных расходах.
Доступные для предпринимателей услуги, которые включены в тарифы Модульбанка: вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета без комиссии, расчеты с контрагентами в иностранных валютах, в том числе стран СНГ, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. Также в тарифах доступны нефинансовые услуги для предпринимателей, в том числе сервис аналитики, центр дизайна с фотостудией, где профессионалы занимаются созданием, анализом и оптимизацией товарных карточек.
Также клиенты Модульбанка в рамках тарифного плана могут воспользоваться помощью с закупками в Китайской Народной Республике, Киргизии, Турции, Узбекистане, услугами профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, менеджеров по комплексной работе с магазинами и многим другим.