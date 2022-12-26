Модульбанк предложил услугу для предпринимателей: бесплатную аналитику на OZON

В прошлом году Модульбанк запустил один из первых своих продуктов для продавцов на маркетплейсах. Он позволяет вести аналитику продаж продукции на маркетплейсах — по датам, времени, категориям товаров, производителям, продавцам и отдельным позициям каталога. С его помощью предприниматели могут оценивать среднюю рыночную стоимость товаров, продукты, которые наиболее активно торгуются на рынке, по какой стоимости товары продаются быстрее, зависит ли спрос на продукт от различных факторов. Благодаря этой информации им будет проще разрабатывать грамотную стратегию развития бизнеса и увеличения продаж.