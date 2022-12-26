Как правильно утилизировать отходы от пиротехники

Фейерверки и петарды на всем своем жизненном пути неэкологичны, начиная от производства, заканчивая утилизацией, потому что содержат металлы, загрязняющие окружающую среду. Но для многих тюменцев салюты — это праздничная традиция, от которой они не хотят избавляться.
Если все-таки сделан выбор в пользу пиротехники, то важно знать, как правильно её в итоге утилизировать.
К сожалению, не всегда запуск фейерверка оправдывает ожидания, а предвкушения яркого шоу в небе остаются лишь в мечтах. Если салют не запустился, необходимо подождать вдалеке от него минимум 10 минут, а только потом аккуратно подходить ближе. Нужно немного приблизиться и посмотреть, есть ли тлеющие части. При этом не рекомендуется наклоняться прямо над изделием.
Дальше можно действовать только в том случае, если нет тлеющих частей. Необходимо собрать не сработавший фейерверк и подготовиться его к утилизации. Категорически запрещено сжигать неотработанное изделие на костре, разбирать его.
О том, можно ли выбрасывать неотработанный салют в контейнер с бытовыми отходами, рассказали в «Тюменском экологическом объединении»:
«После использования петард и фейерверков в их упаковке могут оставаться по каким-то причинам не сработавшие заряды. Чтобы „обезвредить“ потенциально опасный мусор, который может стать причиной возгорания, необходимо обязательно замочить остатки фейерверков в обычной воде. После процедуры можно выбросить этот вид отходов в контейнер у дома — это ТКО», — пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Важно помнить и о том, что после запуска салюта взорвавшиеся части могут оставить мусор вокруг. Его также следует собрать и утилизировать с остальными отходами.
Если вы заметили на улице чьи-то неразорвавшиеся фейерверки, о них необходимо сообщить в МЧС — специалисты самостоятельно обезвредят заряды и утилизируют их по правилам.
Если все прошло хорошо, фейерверк успешно «выстрелил», то можно переходить к утилизации упаковки. Перед этом все же стоит проверить, действительно ли сработали все заряды.
Как правило, на упаковках пиротехнических изделий есть рекомендации по утилизации. Картонные коробки, в которых продавались салюты, относятся к твердым коммунальным отходам. Их стоит выкинуть в мусорный бак или урну около дома. А ячейки, в которых располагались сами заряды, можно сдать в местную пожарную часть. Сотрудники МЧС проверят, есть ли там несработавшие пироэлементы, и утилизируют их.
Бенгальские свечи многие считают достаточно безопасной пиротехникой и зажигают их в квартире. Делать этого не стоит — искры от огня могут попасть на ковер, мебель и другую ткань, и стать причиной возгорания. Специалисты рекомендуют зажигать бенгальские огни вне помещений, чтобы не угрожать своей безопасности.
Но после их использования возникает вопрос об утилизации. Во время горения металлическая проволока, из которой и состоит свеча, нагревается. Рекомендуется отпустить использованную свечу в воду, чтобы она остыла, а затем выбросить в контейнер для отходов.
При запуске любых пиротехнических изделий, будь то простые хлопушки, нужно следить за техникой безопасности. Нельзя запускать салюты в ветреную погоду, около домов. Также запрещено направлять пиротехнику в сторону людей, например, активировать хлопушку рядом с лицом друга. При запуске фейерверков необходимо отойти от изделия минимум на 5 метров.
«Нужно соблюдать и требования пожарной безопасности при обращении с пиротехникой. Покупать её стоит только в специализированных магазинах, проверив срок годности и сертификат соответствия изделия. Нельзя носить пиротехнику в карманах, разбирать её. Хранить её нужно как можно дальше от источников огня», — сообщили в МЧС по Тюменской области.
Специалисты добавили, что запрещено запускать пиротехнические изделия как около жилых домов, так и рядом с газопроводами, линиями электропередач. При сильном порывистом ветре нужно отказаться от запуска.