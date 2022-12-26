Как правильно утилизировать отходы от пиротехники

К сожалению, не всегда запуск фейерверка оправдывает ожидания, а предвкушения яркого шоу в небе остаются лишь в мечтах. Если салют не запустился, необходимо подождать вдалеке от него минимум 10 минут, а только потом аккуратно подходить ближе. Нужно немного приблизиться и посмотреть, есть ли тлеющие части. При этом не рекомендуется наклоняться прямо над изделием.