Главную городскую елку открыли на площади 400-летия Тюмени

Вечером 26 декабря здесь собрались сотни жителей города.
«Резиденция Деда Мороза сегодня работает до 19:00. Юные жители города могут пообщаться с волшебником и загадать желание», - отметили в информцентре правительства Тюменской области.
Изначально главную ёлку Тюмени хотели отрыть 24 декабря, но мероприятие пришлось перенести на 2 дня. По словам художника-скульптора из Тобольска Алексея Полушкина, это его первый опыт строительства такого городка.
Ранее «Наш город» сообщал, что новогодние приготовления начались на площади 400-летия Тюмени 9 декабря.