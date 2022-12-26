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Главную городскую елку открыли на площади 400-летия Тюмени

Сегодня, 12:54
Фото: Информцентр правительства

На площади 400-летия Тюмени открыли главную городскую елку

В областной столице на площади 400-летия Тюмени зажгли главную городскую ёлку. По данным информцентра правительства Тюменской области, на мероприятии были Дед Мороз и Снегурочка.

Вечером 26 декабря здесь собрались сотни жителей города.

«Резиденция Деда Мороза сегодня работает до 19:00. Юные жители города могут пообщаться с волшебником и загадать желание», - отметили в информцентре правительства Тюменской области.

Изначально главную ёлку Тюмени хотели отрыть 24 декабря, но мероприятие пришлось перенести на 2 дня. По словам художника-скульптора из Тобольска Алексея Полушкина, это его первый опыт строительства такого городка.

Ранее «Наш город» сообщал, что новогодние приготовления начались на площади 400-летия Тюмени 9 декабря.

В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Новый год 2023#Жалобы#Дорожные пробки#Бюджеты#Деньги
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