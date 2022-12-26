Эксперты ФОМС отметили на вопросы о цифровых полисах ОМС

Цифровой полис обязательного медстрахования можно оформить в личном кабинете на едином портале госуслуг. После этого можно сохранить сгенерированный штрихкод на смартфоне или другом гаджете, а также есть возможность запросить выписку из ЕРЗ через свою страховую медицинскую организацию.