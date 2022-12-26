Эксперты ФОМС отметили на вопросы о цифровых полисах ОМС

Новые полисы доступны всем гражданам РФ, кроме военных и приравненных к ним. Помимо россиян полисы могут получить лица без гражданства, вынужденные переселенцы и беженцы, в том числе из государств, входящих в ЕАЭС.
Введение цифровых полисов потребовало новых правил персонифицированного учета в системе ОМС. Данные о застрахованных собраны в ЕРЗ, что исключает дублирование информации. При этом ускоряются и упрощаются документооборот и обмен данными.
Владельцы пластиковых и бумажных полисов могут продолжать ими пользоваться, но для них автоматически сгенерируют штрихкоды. Однако новые полисы в случае первого получения, например при рождении ребёнка или вступлении в гражданство РФ, будут выдаваться исключительно в электронном виде.
Данные о новорожденных в единый регистр застрахованных вносятся автоматически - на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. Родителям останется только самостоятельно выбрать страховую медорганизацию.
Для граждан РФ полисы ОМС выдаются на бессрочной основе, номер их не меняется. Если изменяются персональные данные, то следует сообщить об этом в страховую компанию в течение месяца.
Цифровой полис обязательного медстрахования можно оформить в личном кабинете на едином портале госуслуг. После этого можно сохранить сгенерированный штрихкод на смартфоне или другом гаджете, а также есть возможность запросить выписку из ЕРЗ через свою страховую медицинскую организацию.