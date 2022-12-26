Два Тюменских завода решили судиться из-за кирпича

Следующее заседание по делу А70-25993/2022 пройдёт в январе 2023 года.
На прошлой неделе суд отказал ВЗКГ в обеспечительных мерах (запрет на регистрационные действия в отношении имущества «Тюменской кирпичной компании»).
«При отсутствии документально подтвержденной информации о невозможности исполнения должником своих обязательств, принятие обеспечительных мер является преждевременным», - сообщается в определении суда.
Сегодня «Наш город» сообщал, что житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes. Суд приговорил его к 10 годам колонии.