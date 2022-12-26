Два Тюменских завода решили судиться из-за кирпича

Тюменские заводы судятся из-за кирпича и 7,4 млн рублей

По данным картотеки арбитражных дел, в начале декабря 2022 года «Винзилинский завод керамзитового гравия» подал иск в суд к «Тюменской кирпичной компании». Организация хочет взыскать 7,4 млн рублей.