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Два Тюменских завода решили судиться из-за кирпича

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI

Тюменские заводы судятся из-за кирпича и 7,4 млн рублей

По данным картотеки арбитражных дел, в начале декабря 2022 года «Винзилинский завод керамзитового гравия» подал иск в суд к «Тюменской кирпичной компании». Организация хочет взыскать 7,4 млн рублей.

Следующее заседание по делу А70-25993/2022 пройдёт в январе 2023 года.

На прошлой неделе суд отказал ВЗКГ в обеспечительных мерах (запрет на регистрационные действия в отношении имущества «Тюменской кирпичной компании»).

«При отсутствии документально подтвержденной информации о невозможности исполнения должником своих обязательств, принятие обеспечительных мер является преждевременным», - сообщается в определении суда.

Сегодня «Наш город» сообщал, что житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes. Суд приговорил его к 10 годам колонии.

Житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дела судебные#Судебный процесс#Судебные тяжбы
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