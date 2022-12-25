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В Тюменской области выявили за сутки 17 пьяных водителей

Сегодня, 07:39
Фото: ГИБДД

Вез ребенка в школу: в Тюменской области забрали автомобиль у пьяного водителя

Семнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали за минувшие сутки на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД.
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Тюмень

56-летнего нетрезвого водителя автомобиля «Богдан» задержали в одном из сел Ялуторовского района. Как выяснилось, автовладелец выпил в гостях пиво, после чего поехал домой. Алкотестер показал — 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного нетрезвого водителя остановили в накануне утром в Тобольске в микрорайоне Иртышский. 28-летний тоболяк повез в школу дочь. Автоинспекторы отстранили его от права управления автомобилем, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень в ДПТ попали двое подростков. 17-летний водитель врезался в грузовик. Автомобиль он взял у своей мамы без разрешения.

Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Нетрезвые водители#Тюменская область
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