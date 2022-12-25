В Тюменской области выявили за сутки 17 пьяных водителей

Еще одного нетрезвого водителя остановили в накануне утром в Тобольске в микрорайоне Иртышский. 28-летний тоболяк повез в школу дочь. Автоинспекторы отстранили его от права управления автомобилем, а машину эвакуировали на спецстоянку.