В Тюменской области выявили за сутки 17 пьяных водителей

56-летнего нетрезвого водителя автомобиля «Богдан» задержали в одном из сел Ялуторовского района. Как выяснилось, автовладелец выпил в гостях пиво, после чего поехал домой. Алкотестер показал — 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще одного нетрезвого водителя остановили в накануне утром в Тобольске в микрорайоне Иртышский. 28-летний тоболяк повез в школу дочь. Автоинспекторы отстранили его от права управления автомобилем, а машину эвакуировали на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень в ДПТ попали двое подростков. 17-летний водитель врезался в грузовик. Автомобиль он взял у своей мамы без разрешения.