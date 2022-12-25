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В Тюменской области в новогодние каникулы усилят меры пожарной безопасности

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI

В Тюменской области усилят меры пожарной безопасности

В новогодние каникулы, с 31 декабря по 8 декабря, в Тюменской области усилят меры по соблюдению пожарной безопасности. На особый режим работы перейдут аварийно-восстановительные подразделения.
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Тюмень

С населением будут проведены разъяснительные работы о правилах пользования пиротехническими изделиями — во всех городах и селах юга Тюменской области организуют специальные площадки для запуска фейерверков.

Особое внимание будет уделено обучению детей правилам безопасного поведения в период новогодних праздников.

Также муниципалитетам Тюменской области поручено организовать бесперебойную работу объектов инфраструктуры ЖКХ, социально-значимых объектов, надлежащему содержанию дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, расположенных в населенных пунктах.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области рассказали о правилах безопасного пользования пиротехническими изделиями.

Медики рассказали о том, как избежать травм от пиротехники
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Безопасность#Тюмень#Тюменская область#Пожар
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