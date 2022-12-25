В Тюменской области в новогодние каникулы усилят меры пожарной безопасности

С населением будут проведены разъяснительные работы о правилах пользования пиротехническими изделиями — во всех городах и селах юга Тюменской области организуют специальные площадки для запуска фейерверков.
Особое внимание будет уделено обучению детей правилам безопасного поведения в период новогодних праздников.
Также муниципалитетам Тюменской области поручено организовать бесперебойную работу объектов инфраструктуры ЖКХ, социально-значимых объектов, надлежащему содержанию дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, расположенных в населенных пунктах.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области рассказали о правилах безопасного пользования пиротехническими изделиями.