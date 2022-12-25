Тюменцы поддержали идею увеличение призывного возраста до 21 года

На это неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Тюменцы поддержали только первую часть инициативы, а к повышению предельного возраста 49% опрошенных отнеслись негативно. Поддержку высказали лишь 31% горожан.