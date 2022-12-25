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Тюменцы поддержали идею увеличение призывного возраста до 21 года

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI

Тюменцы поддержали идею увеличение призывного возраста

Предложение о поднятии призывного возраста с 18 до 21 года поддерживают 47% жителей Тюмени. Таковы данные опроса SuperJob.
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Тюмень

На это неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Тюменцы поддержали только первую часть инициативы, а к повышению предельного возраста 49% опрошенных отнеслись негативно. Поддержку высказали лишь 31% горожан.

Среди мужчин сторонников инициативы оказалось  целом больше, чем среди женщин. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменьстат назвал самые высокооплачиваемые профессии 2022 года. В пятерку вошли работники отраслей добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Призыв#Военный призыв#Сергей Шойгу#Тюмень#Тюменская область
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