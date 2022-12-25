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Тюменского пенсионера наградили медалью «Отцовская доблесть»

Сегодня, 04:21
Фото: Правительство Тюменской области

Пенсионера из Тюменского района наградили медалью «Отцовская доблесть»

79-летнего жителя Тюменского района вручили медаль «Отцовская доблесть». Почетным званием наградили многодетного отца Юрия Пигузова.
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Тюмень

Вместе со своей супругой они достойно воспитали пятерых детей. Все они получили образование, работают и сейчас уже имеют свои семьи. Юрий Пигузов со своей женой находятся на пенсии и занимаются домашним хозяйством — ухаживают за животными, выращивают овощи на огороде.

Юрий Пигузов достиг успеха не только в воспитании детей, но и в трудовой деятельности.  Он был членом райкома ВЛКСМ и его ревизионной комиссии. Дважды избирался депутатом сельского совета. Награжден знаками отличия, почетными грамотами и медалями за профессионализм и высокие показатели.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние десять лет число семей с детьми выросло в 1,5 раза. Сегодня в регионе проживают 60 тысяч семей, в которых воспитываются 384 тысячи детей.

В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Многодетные семьи#Медали#Награждение#Тюменская область
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