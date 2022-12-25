Тюменского пенсионера наградили медалью «Отцовская доблесть»

Вместе со своей супругой они достойно воспитали пятерых детей. Все они получили образование, работают и сейчас уже имеют свои семьи. Юрий Пигузов со своей женой находятся на пенсии и занимаются домашним хозяйством — ухаживают за животными, выращивают овощи на огороде.