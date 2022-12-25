Тюменская область попала в число регионов-лидеров по вводу жилья

В целом объем ввода жилья с использованием проектного финансирования на начало декабря составил 3,3 миллиона квадратных метров. За счет проектного финансирования в 44 регионах России в будущем возведут 50 миллионов квадратных метров. Сумма заключенных сделок с застройщиками в банке оценивают в полтора триллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переехали более восьми тысяч человек. План по переселению из аварийного жилья в регионе перевыполнен на 14%.