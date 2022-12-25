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Тюменская область попала в число регионов-лидеров по вводу жилья

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI

Тюменская область — в лидерах по вводу жилья

Тюменская область вошла число регионов-лидеров России по показателям ввода жилья с использованием проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Также в топ субъектов страны попали Краснодарский край, Московская область и Москва.
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Тюмень

В целом объем ввода жилья с использованием проектного финансирования на начало декабря составил 3,3 миллиона квадратных метров. За счет проектного финансирования в 44 регионах России в будущем возведут 50 миллионов квадратных метров. Сумма заключенных сделок с застройщиками в банке оценивают в полтора триллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переехали более восьми тысяч человек. План по переселению из аварийного жилья в регионе перевыполнен на 14%.

 

В Тюменской области более 8 тысяч человек переехали из аварийного жилья
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Строительство#Общество#Новости тюмени#Экономика#Тюменская область
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