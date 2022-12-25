Ректор СКФУ Беспалов высоко оценил перспективы молодых ученых Ставропольского края

Встреча руководителя университета и юных дарований прошла в столице Ставропольского края, пишет newstracker.ru.
Конкурс был организован при поддержке Фонда содействия инновациям. Мероприятие стало одним из этапов реализации федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Беспалов, обращаясь к лауреатам конкурса, заявил, что именно наука на данный момент является наиболее весомым драйвером отечественной экономики. Также ректор СКФУ назвал науку базой для формирования стабильной технологической и экономической независимости страны, так как научные достижения положительно влияют на конкурентоспособность национальной экономики.
В число проектов, которые презентовали молодые ученые руководителю университета, вошла разработка инновационной пленки с внедренным индикатором свежести. Данный индикатор будет представлять собой поверхностно-модифицированный специальный гель, откуда удалена жидкая среда (ксерогель), и может менять свой цвет в зависимости от концентрации газообразных веществ, выделяющихся при разложении мясных продуктов.
Студентка специальности «Химия» СКФУ Полина Синюгина, которая стала инициатором создания данного проекта, объяснила, что по мере разложения мяса пленка начнет темнеть, причем такой процесс будет виден сразу же по истечении срока годности. Это поможет более объективно определять качество продукции.
О своем научном достижении отчитался также студент второго курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко. Благодаря его проекту «Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур» удастся направить вторсырье (перья птиц) на переработку и получение микроэлементов. Такая продукция выступит высокоэффективным удобрением длительного срока действия для сельскохозяйственных полей. Автор новшества также представил собственную разработку технологии получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.
Беспалов, пообщавшись с талантливой молодежью, отметил, что каждого из создателей инновационных проектов ждет большое будущее и масса открытий.
В финале мероприятия была представлена презентация успешно выполненных проектов, где выступили индустриальные партнеры и сотрудники профильных структур.