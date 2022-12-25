Ректор СКФУ Беспалов высоко оценил перспективы молодых ученых Ставропольского края

Беспалов, обращаясь к лауреатам конкурса, заявил, что именно наука на данный момент является наиболее весомым драйвером отечественной экономики. Также ректор СКФУ назвал науку базой для формирования стабильной технологической и экономической независимости страны, так как научные достижения положительно влияют на конкурентоспособность национальной экономики.