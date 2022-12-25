nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили

Сегодня, 12:15
Фото: nashgorod.ru

Что происходит в торговых центрах Тюмени за неделю до Нового года

В торговых центрах Тюмени покупателей чуть больше, чем обычно. Магазины украсили витрины и прилавки новогодними поздравлениями. Скидки везде достигают 70%.
Сюжет
Тюмень

Предновогодняя суета почти не чувствуется в магазинах в рабочие дни, но к выходным тюменцы стремятся закупиться всем необходимым для празднования. На парковках ТРЦ в выходные почти не было свободных мест.

На парковке перед ТРЦ "Кристалл" за неделю до Нового года свободных мест нет
Фото: nashgorod.ru

В «Ленте» и «Ашане» скидки на разные продовольственные товары достигают 70%. Небольшие очереди выстраиваются у прилавков с фруктами для праздничного стола.

«Пока есть возможность хотим купить ананасы, обычно мы их не покупаем, но даже как украшение ананас — это традиция», — признается тюменка Елена.
Очереди в тюменских магазинах пока небольшие Очереди в тюменских магазинах пока небольшие
Очереди в тюменских магазинах пока небольшие
Фото: nashgorod.ru

Магазины стремятся сделать кассу перед Новым годом и не скупятся на самую агрессивную рекламу и броские ценники. Из товаров делают все — от композиций, до елок.

Самый ходовой товар перед Новым годом - алкоголь.Самый ходовой товар перед Новым годом - алкоголь.
Самый ходовой товар перед Новым годом - алкоголь.
Фото: nashgorod.ru

Покупателей крупных ТРЦ перед входом встречает фирменная елка и фотозоны. Но пока желающих сфотографироваться нет, все заняты покупками.

Фото: nashgorod.ru

Внутри ТРЦ «Кристал» посетителей немного. Есть ярмарка, большая елка на месте фонтана. Некоторые магазины оформили новогодние витрины, а некоторые — нет.

Фото: nashgorod.ru

В ТРЦ «Вояж» елки подвесили к потолку, наверное от котов берегут. На первом этаже есть фотозона с оленями и санями. Здесь все и фотографируются.

Печально, но большинство магазинов ушедших брендов так и не открылись.

«Мы прошлись по „Вояжу“ и пришли к закрытым дверям. Думали, что  H& M откроются, но нет», — рассказала нам Вика, стоя перед закрытым магазином.
Фото: nashgorod.ru

В ТРЦ «Гудвин» мы встретили единственных аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. Они поздравляли посетителей с наступающим Новым годом.

В «Гудвине» сразу несколько нарядных композиций и фотозон. Но покупателей было не так много, как это бывает в предновогодней суете. Думаем, что большинство тюменцев дома наряжают елки и готовятся к встрече праздника.

Фото: nashgorod.ru

Что происходит на елочных базарах в Тюмени — читайте в нашем репортаже (спойлер — елки привезли из соседних областей, тюменских лесных красавиц мы не встретили).

#Максим Карпиков#Новости тюмени#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки
Сегодня, 11:46
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
22 декабря 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
22 декабря 03:50