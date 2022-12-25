Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили

Предновогодняя суета почти не чувствуется в магазинах в рабочие дни, но к выходным тюменцы стремятся закупиться всем необходимым для празднования. На парковках ТРЦ в выходные почти не было свободных мест.
В «Ленте» и «Ашане» скидки на разные продовольственные товары достигают 70%. Небольшие очереди выстраиваются у прилавков с фруктами для праздничного стола.
«Пока есть возможность хотим купить ананасы, обычно мы их не покупаем, но даже как украшение ананас — это традиция», — признается тюменка Елена.
Магазины стремятся сделать кассу перед Новым годом и не скупятся на самую агрессивную рекламу и броские ценники. Из товаров делают все — от композиций, до елок.
Покупателей крупных ТРЦ перед входом встречает фирменная елка и фотозоны. Но пока желающих сфотографироваться нет, все заняты покупками.
Внутри ТРЦ «Кристал» посетителей немного. Есть ярмарка, большая елка на месте фонтана. Некоторые магазины оформили новогодние витрины, а некоторые — нет.
В ТРЦ «Вояж» елки подвесили к потолку, наверное от котов берегут. На первом этаже есть фотозона с оленями и санями. Здесь все и фотографируются.
Печально, но большинство магазинов ушедших брендов так и не открылись.
«Мы прошлись по „Вояжу“ и пришли к закрытым дверям. Думали, что H& M откроются, но нет», — рассказала нам Вика, стоя перед закрытым магазином.
В ТРЦ «Гудвин» мы встретили единственных аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. Они поздравляли посетителей с наступающим Новым годом.
В «Гудвине» сразу несколько нарядных композиций и фотозон. Но покупателей было не так много, как это бывает в предновогодней суете. Думаем, что большинство тюменцев дома наряжают елки и готовятся к встрече праздника.
Что происходит на елочных базарах в Тюмени — читайте в нашем репортаже (спойлер — елки привезли из соседних областей, тюменских лесных красавиц мы не встретили).