Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Торговые точки расположились на площадях у торговых центров областной столицы, в парке Комсомольский, в скверах Молодежном, Депутатов, на бульваре Шаимском, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189. Стоимость новогодних деревьев – от полутора тысяч рублей.