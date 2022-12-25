nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам

Сегодня, 11:43
Фото: nashgorod.ru

Елочные базары в Тюмени работают почти у каждого торгового центра

В преддверии Нового года в Тюмени развернулась бойкая торговля главным атрибутом праздника — елями, пихтами, соснами. Елочные базары расположились по всему городу, однако не все торговцы оказались готовы предоставить сертификаты на деревья. Лесных красавиц продают по цене от 1 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

У «Ленты» на Мельникайте и ТРЦ «Кристалл» целые аллеи из елок, сосен и пихт. По словам продавцов живые деревья привозят в Тюмень из Курганской области и Пермского края.

Самые маленькие елочки - от 50 сантиметров стоят тысячу рублей вместе с подставкой.

Фото: nashgorod.ru

«Наш Город» выяснил, что в этом году торговлю елками в Тюмени ведет местный предприниматель Максим. По словам бизнесмена, деревья он везет в областную столицу из Пермского края, Тюменской области и все необходимые документы, в том числе фитогарантийные сертификаты на них есть. 

Фото: nashgorod.ru

У уличных торговцев на руках документов на елки нет. По заверениям Максима, он готов предоставить их в любой момент.

Фото: nashgorod.ru
«В этом году в Тюмени работают больше десяти точек по продаже елей, сосен и пихт. На продажу мы готовим деревья только лучшего качества – кстати, елки можно использовать не только в качестве украшения дома для праздника, но и в оздоровительных целях. Также привозим копаные деревья из разных регионов России и стран для высадки на дачных и приусадебных участках»,  - рассказал бизнесмен.
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Торговые точки расположились на площадях у торговых центров областной столицы, в парке Комсомольский,  в скверах Молодежном, Депутатов, на бульваре Шаимском, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189. Стоимость новогодних деревьев – от полутора тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Новый год#Новый год 2023#Елочный базар#Контроль#Торговля#Елки#Новости тюмени#Общество
Подпишитесь
Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили
Сегодня, 12:15
«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки
Сегодня, 11:46
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
22 декабря 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
22 декабря 03:50