Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам

У «Ленты» на Мельникайте и ТРЦ «Кристалл» целые аллеи из елок, сосен и пихт. По словам продавцов живые деревья привозят в Тюмень из Курганской области и Пермского края.
Самые маленькие елочки - от 50 сантиметров стоят тысячу рублей вместе с подставкой.
«Наш Город» выяснил, что в этом году торговлю елками в Тюмени ведет местный предприниматель Максим. По словам бизнесмена, деревья он везет в областную столицу из Пермского края, Тюменской области и все необходимые документы, в том числе фитогарантийные сертификаты на них есть.
У уличных торговцев на руках документов на елки нет. По заверениям Максима, он готов предоставить их в любой момент.
«В этом году в Тюмени работают больше десяти точек по продаже елей, сосен и пихт. На продажу мы готовим деревья только лучшего качества – кстати, елки можно использовать не только в качестве украшения дома для праздника, но и в оздоровительных целях. Также привозим копаные деревья из разных регионов России и стран для высадки на дачных и приусадебных участках», - рассказал бизнесмен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Торговые точки расположились на площадях у торговых центров областной столицы, в парке Комсомольский, в скверах Молодежном, Депутатов, на бульваре Шаимском, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189. Стоимость новогодних деревьев – от полутора тысяч рублей.