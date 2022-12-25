На трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП

На федеральной трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП

Один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 486-м километре автодороги.

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