На трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП

46-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу для поворота налево и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.
В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Двое пассажиров с серьезными ранениями были госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек.