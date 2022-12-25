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На трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

На федеральной трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП

Один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 486-м километре автодороги.
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ДТП

46-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу для поворота налево и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Двое пассажиров с серьезными ранениями были госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек.

На тюменской трассе в ДТП погиб житель Свердловской области
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#Валентина Бурнашева#Омск#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Авария#Тюменская область
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