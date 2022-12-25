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«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки

Сегодня, 11:46
Фото: Главное Тобольск
В Тобольске из-за неожиданной оттепели начали «плакать» разрисованные фигуры из снега — они не выдержали плюсовой температуры и начали таять.
«Скоро можно будет фильм ужасов снимать. Увы, внезапная оттепель вносит свои коррективы», — сообщил автор опубликованных фотография с поплывшими героями сказок и Дедом Морозом.

В комментариях под постом подписчики сообщества отнеслись к данному ситуации с юмором и даже придумали смешные надписи под фотографиями, а также отметили, что ничего ужасного в этом нет — после того, как в городе установится минусовая температура воздуха мастера все «поплывшие» фигурки поправят.

«Не вижу ничего ужасного в том, что краска на некоторых фигурах потекла. Потеплело. Похолодает, кто желает — покрасит свои фигуры, а если нет- погода сделает своё дело: укроет всё белым снегом. Главное, чтобы люди были как люди и не ломали фигуры», — отметила Надежда Д.

Ранее «Наш Город» писал, что местный дворник в поселке Боровский построил для детей в одном из дворов трехметровую снежную горку. На возведение объекта у него ушел почти месяц.

«Елки-10 в Боровском»: тюменцы отблагодарили дворника, построившего 3-метровую горку
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тобольск#Погода#Потепление#Новый год 2023#Тюменская область
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