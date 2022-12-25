«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки

В комментариях под постом подписчики сообщества отнеслись к данному ситуации с юмором и даже придумали смешные надписи под фотографиями, а также отметили, что ничего ужасного в этом нет — после того, как в городе установится минусовая температура воздуха мастера все «поплывшие» фигурки поправят.