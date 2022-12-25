«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки

«Скоро можно будет фильм ужасов снимать. Увы, внезапная оттепель вносит свои коррективы», — сообщил автор опубликованных фотография с поплывшими героями сказок и Дедом Морозом.
В комментариях под постом подписчики сообщества отнеслись к данному ситуации с юмором и даже придумали смешные надписи под фотографиями, а также отметили, что ничего ужасного в этом нет — после того, как в городе установится минусовая температура воздуха мастера все «поплывшие» фигурки поправят.
«Не вижу ничего ужасного в том, что краска на некоторых фигурах потекла. Потеплело. Похолодает, кто желает — покрасит свои фигуры, а если нет- погода сделает своё дело: укроет всё белым снегом. Главное, чтобы люди были как люди и не ломали фигуры», — отметила Надежда Д.
Ранее «Наш Город» писал, что местный дворник в поселке Боровский построил для детей в одном из дворов трехметровую снежную горку. На возведение объекта у него ушел почти месяц.