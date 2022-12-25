Материнский капитал в России: инструмент улучшения условий жизни многодетных семей

Суть программы маткапитала заключается в предоставлении государственной сертификатной выплаты, которая может быть направлена на различные нужды семьи, включая улучшение жилищных условий. Именно здесь и стоит упомянуть одно из наиболее востребованных направлений использования этих средств — на строительство или ремонт жилища. Это позволяет семьям улучшить или расширить свои жилищные условия, создавая комфортное и безопасное пространство для воспитания детей.