Кому в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей в месяц

На втором месте по уровню заработной платы расположились работники производств химических веществ и химических продуктов с ежемесячным доходом на уровне 148 тысяч рублей. На третьем месте сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых с средней заработной платой в размере 143 тысяч рублей.
В пятерку самых высокооплачиваемых профессий в Тюменской области также вошли сотрудники предприятий по производству машин и оборудования и научно-исследовательской отрасли. В среднем они зарабатывают по 138 и 132 тысяч рублей в месяц соответственно.
В целом по Тюменской области в этом году размер среднемесячной заработной платы вырос на 9,5% — до 59,2 тысяч рублей. Самыми прибыльными оказались летние месяцы — в июне и июле тюменцы зарабатывали по 63-64 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным службы HeadHunter в этом году у каждого шестого жителя региона выросли доходы. По данному показателю Тюменская область вышшла на второе место среди регионов России.