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Кому в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2022 году

В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2022 году. По данным Тюменьстата, больше всех в этом году зарабатывали представители нефтегазодобывающей сферы. Размер их среднего ежемесячного заработка составлял 172 тысячи 264 рубля.
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Тюмень

На втором месте по уровню заработной платы расположились работники производств химических веществ и химических продуктов с ежемесячным доходом на уровне 148 тысяч рублей. На третьем месте сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых с средней заработной платой в размере 143 тысяч рублей.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий в Тюменской области также вошли сотрудники предприятий по производству машин и оборудования и научно-исследовательской отрасли. В среднем они зарабатывают по 138 и 132 тысяч рублей в месяц соответственно.

В целом по Тюменской области в этом году размер среднемесячной заработной платы вырос на 9,5% — до 59,2 тысяч рублей. Самыми прибыльными оказались летние месяцы — в июне и июле тюменцы зарабатывали по 63-64 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным службы HeadHunter в этом году у каждого шестого жителя региона выросли доходы. По данному показателю Тюменская область вышшла на второе место среди регионов России.

У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#Тюменьстат#Тюменская область
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