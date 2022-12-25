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Итоги недели: В ДТП попали подростки, плата за ОДН повысилась, ёлки везут из Перми

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI

Под Тюменью трое подростков пострадали в ДТП

Трое подростков пострадали в ДТП на выходных, ещё пять человек погибли на трассах Тюменской области на этой неделе. Это самые печальные итоги недели. Еще тюменцы узнали, что с 1 января вырастет плата за ОДН. А на ёлочных базарах продают елки из Кургана и Перми, тюменских ёлок не замечено.

Трое подростков пострадали в ДТП за выходные

Двое 17-летних подростков получили травмы в ДТП под Тюменью субботним вечером. Молодой человек вёз свою двоюродную сестру в село Перевалово и врезался в грузовик, от удара автомобиль улетел в дорожное ограждение. Этим же вечером по вине водителя автомобиля «Хёндэ» 14-летний пешеход получил травму плеча. Авария произошла на 32 км трассы Тюмень — Каменка.

Накануне, в пятницу, произошло два смертельных ДТП: четыре человека погибли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе, на федеральной дороге Тюмень — Омск в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель «Шевроле».

 

Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик
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Тюменцы будут больше платить за общедомовые нужды с 2023 года

Кака сообщили в пресс-службе Госжилинспекции по Тюменской области, отныне плата за общедомовые нужды будет рассчитываться по показателям приборов учёта. В первом квартале следующего года проведут перерасчёт начислений за коммунальные ресурсы. Если собственники квартир весь год платили по нормативу при сверхнормативном потреблении коммунальных ресурсов, то общая сумма в квитанции для них серьёзно повысится.

Напомним, что с 1 декабря тарифы на коммунальные выросли на 9 %

Тюменцев ждёт очередное повышение платы за общедомовые нужды
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Ёлки везут в Тюмень из Перми и Кургана

У ТРЦ Кристалл» и гипермаркета «Ленты» на Мельникайте расположились ёлочные базары. Самые маленькие ели продают за 1000 рублей.

В этом году торговлю новогодними красавицами  организовал тюменский бизнесмен. Он рассказал, что привозит деревья из Пермского края и ручается за их качество. Другие торговцы также поделились, что живые ели поступают в Тюмень из Курганской области. Тюменский предприниматель заверил, что, в отличие от многих уличных продавцов, в любой момент может предоставить документы на ёлки.

Продавать новогодние деревья на базарах в нашем городе будут до 10 января. Точки продаж находятся на бульваре Шаимском, в скверах Молодежный, Депутатов, Комсомольский, в районе пруда «Южный», а также по Московскому тракту и Республики.

 

Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
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#Елена Чебоксарова#Торговая деятельность#Праздник#Торжество#Перерасчет#Жертвы катастрофы
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