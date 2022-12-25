Итоги недели: В ДТП попали подростки, плата за ОДН повысилась, ёлки везут из Перми

В этом году торговлю новогодними красавицами организовал тюменский бизнесмен. Он рассказал, что привозит деревья из Пермского края и ручается за их качество. Другие торговцы также поделились, что живые ели поступают в Тюмень из Курганской области. Тюменский предприниматель заверил, что, в отличие от многих уличных продавцов, в любой момент может предоставить документы на ёлки.