Итоги недели: В ДТП попали подростки, плата за ОДН повысилась, ёлки везут из Перми

Двое 17-летних подростков получили травмы в ДТП под Тюменью субботним вечером. Молодой человек вёз свою двоюродную сестру в село Перевалово и врезался в грузовик, от удара автомобиль улетел в дорожное ограждение. Этим же вечером по вине водителя автомобиля «Хёндэ» 14-летний пешеход получил травму плеча. Авария произошла на 32 км трассы Тюмень — Каменка.
Накануне, в пятницу, произошло два смертельных ДТП: четыре человека погибли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе, на федеральной дороге Тюмень — Омск в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель «Шевроле».
Кака сообщили в пресс-службе Госжилинспекции по Тюменской области, отныне плата за общедомовые нужды будет рассчитываться по показателям приборов учёта. В первом квартале следующего года проведут перерасчёт начислений за коммунальные ресурсы. Если собственники квартир весь год платили по нормативу при сверхнормативном потреблении коммунальных ресурсов, то общая сумма в квитанции для них серьёзно повысится.
Напомним, что с 1 декабря тарифы на коммунальные выросли на 9 %
У ТРЦ Кристалл» и гипермаркета «Ленты» на Мельникайте расположились ёлочные базары. Самые маленькие ели продают за 1000 рублей.
В этом году торговлю новогодними красавицами организовал тюменский бизнесмен. Он рассказал, что привозит деревья из Пермского края и ручается за их качество. Другие торговцы также поделились, что живые ели поступают в Тюмень из Курганской области. Тюменский предприниматель заверил, что, в отличие от многих уличных продавцов, в любой момент может предоставить документы на ёлки.
Продавать новогодние деревья на базарах в нашем городе будут до 10 января. Точки продаж находятся на бульваре Шаимском, в скверах Молодежный, Депутатов, Комсомольский, в районе пруда «Южный», а также по Московскому тракту и Республики.