Фонды ОМС будут работать как страховые компании на новых территориях России

Планируется, что в рамках договоренностей в новых субъектах РФ будут сформированы территориальные фонды ОМС, деятельность которых заключается в выдаче жителям этих областей медполисов, оплате оказания медицинской помощи, контроле качества услуг в этой сфере и защите прав пациентов. Документы для организации работы новых структур ФОМС уже направлены во вновь присоединенные регионы РФ,