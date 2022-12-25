Фонды ОМС будут работать как страховые компании на новых территориях России

Соответствующие соглашения были заключены в декабре этого года между председателем ФОМС Ильей Баланиным и временно исполняющими обязанности руководителей новых регионов. Об этом сообщает kommersant.ru.
Планируется, что в рамках договоренностей в новых субъектах РФ будут сформированы территориальные фонды ОМС, деятельность которых заключается в выдаче жителям этих областей медполисов, оплате оказания медицинской помощи, контроле качества услуг в этой сфере и защите прав пациентов. Документы для организации работы новых структур ФОМС уже направлены во вновь присоединенные регионы РФ,
Уточняется, что люди, проживающие в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут получить необходимые медицинские услуги в профильных организациях всех областей страны, включая федеральные клиники, предоставляющие высокотехнологичную помощь.