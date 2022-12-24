Власти не подумали о местных жителях, открыв пешеходную улицу Дзержинского

В комментариях под постом возмущения тюменца поддержали. Порцию критики добавили и водители, отметив, что теперь весь поток движения осуществляется по улице Советской. В сторону реки из трёх проездных улиц оставили только одну, на которой теперь всегда пробки. Дорожные заторы также стали теперь привычным явлением и в границе улиц Первомайской, Красина, Челюскинцев.