Власти не подумали о местных жителях, открыв пешеходную улицу Дзержинского

Posted 24 декабря 2022, 10:37
Published 24 декабря 2022, 10:37
Modified 24 декабря 2022, 10:39
Updated 24 декабря 2022, 10:39
«Молодцы, построили пешеходный бульвар, но совершенно наплевали на жителей близстоящих жилых домов. Громкие концертные выступления, яркий свет от ламп и фонарей в окна, постоянные толпы гуляющих шумных компаний, мусор, оставленный после них — совершенно лишили спокойствия и нормального проживания людей, рядом с бульваром. Власти забыли, что такие культурные объекты никогда не строят вплотную с жилыми многоквартирниками. Спасибо огромное вам», — возмутился один из местных жителей в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом возмущения тюменца поддержали. Порцию критики добавили и водители, отметив, что теперь весь поток движения осуществляется по улице Советской. В сторону реки из трёх проездных улиц оставили только одну, на которой теперь всегда пробки. Дорожные заторы также стали теперь привычным явлением и в границе улиц Первомайской, Красина, Челюскинцев.
«Складывается ощущение, что глава администрации Тюмени и губернатор Тюменской области не вникают в проблемы города. Сама по себе идея неплохая, но как всегда ее реализация не продумана», — посетовали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что на работы по обустройству пешеходного бульвара на улице Дзержинского из бюджета Тюменской области было потрачено более 500 миллионов рублей. Работы по реконструкции улицы начали весной этого года. Торжественное открытие первой пешеходной улицы Тюмени состоялось 1 декабря.