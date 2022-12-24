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В Тюмени задержали нетрезвого водителя-танцора

Сегодня, 06:17
Фото: ГИБДД

В Тюмени задержали пьяного водителя-танцора

Каждый двадцать пятый водитель ездит по Тюмени в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришли инспекторы ГИБДД по итогам ночной «сплошной проверки» в областной столице. Всего в рамках мероприятия было остановлено порядка 50 автомобилей.
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Тюмень

30-летнюю тюменку на Lada Priora задержали на одной из городских улиц. Девушка пила пиво со своей подругой а затем поехала домой. Алкотестер показал 0, 62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

25-летнему тюменцу так и не удалось доехать до ночного клуба – молодой человек после посиделок с друзьями ехал в бар. Но до танцпола он так и не добрался – его задержали инспекторы ДПС.

Ранее «Наш Город» писал, что в накануне ночью на тюменских дорогах были задержаны в состоянии алкогольного опьянения 13 водителей.

На тюменских дорогах поймали ночью более десятка нетрезвых водителей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Нетрезвые водители#Тюменская область
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