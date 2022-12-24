В Тюмени задержали нетрезвого водителя-танцора

30-летнюю тюменку на Lada Priora задержали на одной из городских улиц. Девушка пила пиво со своей подругой а затем поехала домой. Алкотестер показал 0, 62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
25-летнему тюменцу так и не удалось доехать до ночного клуба – молодой человек после посиделок с друзьями ехал в бар. Но до танцпола он так и не добрался – его задержали инспекторы ДПС.
Ранее «Наш Город» писал, что в накануне ночью на тюменских дорогах были задержаны в состоянии алкогольного опьянения 13 водителей.