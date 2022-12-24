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В Тюмени на площади 400-летия открылась резиденция Деда Мороза

Сегодня, 11:40
Фото: ФАБРИКА ВОЛШЕБСТВА

В Тюмени открылась резиденция Деда Мороза

В Тюмени с сегодняшнего дня начала работать резиденция Деда Мороза. Ее открытие состоялось на площади 400-летия областной столицы.
Сюжет
Тюмень
Видео: ФАБРИКА ВОЛШЕБСТВА

По традиции на площади установили настоящую деревянную избу, в которой Дед Мороз и его внучка Снегурочка теперь будут принимать юных тюменцев. Резиденция будет работать ежедневно с 14:00 до 19:00 до 8 января включительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 26 декабря в 17:00 в Тюмени состоится официальное открытие главной городской елки. В торжестве примут участие Тюменский духовой оркестр, вокал-бэнд «Матрица», фрик-шоу «Бессонница». Для гостей прозвучит любимая праздничная музыка и главные новогодние хиты. Также запланирована игровая программа для детей.

 

В Тюмени перенесли открытие главной новогодней елки
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Резиденция Деда Мороза#Площадь 400-летия Тюмени#Новый год 2023#Тюменская область#Видео
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