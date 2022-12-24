В Тюмени на площади 400-летия открылась резиденция Деда Мороза

По традиции на площади установили настоящую деревянную избу, в которой Дед Мороз и его внучка Снегурочка теперь будут принимать юных тюменцев. Резиденция будет работать ежедневно с 14:00 до 19:00 до 8 января включительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 26 декабря в 17:00 в Тюмени состоится официальное открытие главной городской елки. В торжестве примут участие Тюменский духовой оркестр, вокал-бэнд «Матрица», фрик-шоу «Бессонница». Для гостей прозвучит любимая праздничная музыка и главные новогодние хиты. Также запланирована игровая программа для детей.