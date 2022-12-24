В Кемерове в доме престарелых заживо сгорели 20 человек. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2021 года в тюменском поселке Боровский произошел пожар в работавшем нелегально доме престарелых. В результате ЧП погибли семь постояльцев приюта. Владелицу пансионата Ольгу Вильямсон приговорили к шести годам тюрьмы. Ей было предъявлено обвинение по трем статьям: незаконное предпринимательство, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц и уничтожение, повреждение имущества соседей.