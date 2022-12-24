В Кемерове в доме престарелых заживо сгорели 20 человек. Видео

Заведение располагалось в двухэтажном деревянном здании с печным отоплением. Второй этаж, где жили постояльцы, выгорел полностью. Общая территории, охваченной огнем, составила 180 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Ликвидировать огонь удалось только спустя почти полтора часа. Всего к ликвидации последствий привлечены 86 человек, 31 единица техники.
В настоящее время спасатели уже закончили разбор завалов. В результате пожара погибли 20 постояльцев, два человека получили серьезные ожоги. В настоящее время они госпитализированы.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания. Следственным комитетом по Кемеровской области возбуждено три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.
По данным РИА «Новости», в декабре этого года руководство сгоревшего дома престарелых в Кемерово отказалось пустить в помещение пожарного инспектора. В отношении собственника был составлен протокол.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2021 года в тюменском поселке Боровский произошел пожар в работавшем нелегально доме престарелых. В результате ЧП погибли семь постояльцев приюта. Владелицу пансионата Ольгу Вильямсон приговорили к шести годам тюрьмы. Ей было предъявлено обвинение по трем статьям: незаконное предпринимательство, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц и уничтожение, повреждение имущества соседей.