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Тюменские хирурги провели уникальную операцию по реконструкции лица пациентки

Сегодня, 07:46
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи провели уникальную операцию по реконструкции лица пациентки

Хирурги Медицинского города провели уникальную операцию, спасшую женщину от потери зрения и деформации лица. Медики выполнили первую в Тюмени подобную операцию для пациентки с остеосаркомой верхней челюсти.
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Тюмень

Поврежденную злокачественными клетками челюсть хирурги-онкологи Медицинского города восстанавливали пациентке с помощью разработанного и изготовленого 3D-протеза. Медикам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины.

«Успешно пройденный курс химиотерапии позволил осуществить реконструктивно-пластическую операцию, которая не только избавила пациентку от опухоли, но и уберегла ее от возможных осложнений», — отметила заведующая отделением органов головы и шеи Медицинского города рассказывает Динара Маннафовна.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи-офтальмологи спасли зрение жителю Нового Уренгоя, которому в глаз попала проволока во время проведения работ с болгаркой.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Онкология#Операция#Тюмень#Тюменская область
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