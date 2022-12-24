Тюменские хирурги провели уникальную операцию по реконструкции лица пациентки

Поврежденную злокачественными клетками челюсть хирурги-онкологи Медицинского города восстанавливали пациентке с помощью разработанного и изготовленого 3D-протеза. Медикам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины.