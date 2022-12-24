Тюменские хирурги провели уникальную операцию по реконструкции лица пациентки

Поврежденную злокачественными клетками челюсть хирурги-онкологи Медицинского города восстанавливали пациентке с помощью разработанного и изготовленого 3D-протеза. Медикам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины.
«Успешно пройденный курс химиотерапии позволил осуществить реконструктивно-пластическую операцию, которая не только избавила пациентку от опухоли, но и уберегла ее от возможных осложнений», — отметила заведующая отделением органов головы и шеи Медицинского города рассказывает Динара Маннафовна.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи-офтальмологи спасли зрение жителю Нового Уренгоя, которому в глаз попала проволока во время проведения работ с болгаркой.