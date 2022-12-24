Семьи участников СВО направили в банки сотни жалоб

По данным пресс-службы Банка России, общее число заявок от граждан на реструктуризацию без учета кредитных каникул для участников СВО в ноябре снизилось более чем на 8% по сравнению с октябрем, а от малого и среднего бизнеса — более чем на четверть. За месяц банки реструктурировали 85 тысяч кредитных договоров граждан на 39,4 миллиардов рублей и 1,9 тысяч договоров малого и среднего предпринимательства на 25,7 миллиардов рублей.