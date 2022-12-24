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Семьи участников СВО направили в банки сотни жалоб

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI

Банки предоставили семьям военнослужащим более 50 тысяч кредитных каникул

Порядка 100 жалоб получил в ноябре Банк России от участников специальной военной операции в связи с проблемами по предоставлению кредитных каникул. Около тридцати из них были признаны обоснованными.
Сюжет
Тюмень

В целом в ноябре банки предоставили семьям военнослужащих более пятидесяти тысяч кредитных каникул. Общая сумма составила 13,4 миллиарда рублей. В том числе за два последних месяца отсрочки по выплате кредитов были предоставлены по 327 займам малого и среднего бизнеса на сумму 338 миллионов рублей. 

По данным пресс-службы Банка России, общее число заявок от граждан на реструктуризацию без учета кредитных каникул для участников СВО в ноябре снизилось более чем на 8% по сравнению с октябрем, а от малого и среднего бизнеса — более чем на четверть. За месяц банки реструктурировали 85 тысяч кредитных договоров граждан на 39,4 миллиардов рублей и 1,9 тысяч договоров малого и среднего предпринимательства на 25,7 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО, в 2023 году предоставят новую транспортную льготу — первоочередное право пользования услугами службы «Социальное такси».

Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Деньги#Банки#Кредиты#Займы и кредиты
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