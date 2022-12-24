Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологии

«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей.
Александру Пономаренко было всего 55 лет. Он несколько лет сражался с онкологическим заболеванием желудка.
Александр получил широкую известность в программе «Кривое зеркало». Он выступал вместе со своим братом Валерием. Также принимал участие в съемках пародийных шоу «Повтори!» и Театр эстрады».
Братья Пономаренко — лауреаты Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».