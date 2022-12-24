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Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологии

Сегодня, 11:50
Фото: тг-канал МАЛАХОВ

От онкологии скончался юморист Александр Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко. Об этом в своем тг-канале сообщил российский телеведущий Андрей Малахов.
«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей.

Александру Пономаренко было всего 55 лет. Он несколько лет сражался с онкологическим заболеванием желудка.

Александр получил широкую известность в программе «Кривое зеркало». Он выступал вместе со своим братом Валерием. Также принимал участие в съемках пародийных шоу «Повтори!»  и Театр эстрады».

Братья Пономаренко — лауреаты Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Рак#Онкология
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