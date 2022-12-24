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«Покатушки» на ватрушке по городу закончились для тюменцев задержанием и штрафом

Сегодня, 10:57
Фото: Паблик Тюмень

«Покатушки» на ватрушке по городу закончились для тюменцев штрафом

Двое тюменцев устроили накануне вечером необычный аттракцион — катание по улица города на ватрушке, привязанной к бамперу автомобиля. В итоге «покатушки» на ватрушке закончились задержанием инспекторами ДПС.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, на водителя составили административный материал по статье «Нарушение правил перевозки людей» (перевозка людей вне кабины автомобиля). Теперь тюменцу придется выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и ВАЗ-2115. От удара ВАЗ-2115 отбросило у кювет, машина загорелась, водитель погиб. В Opel ехала семья, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Общество#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Новости тюмени#Тюменская область
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