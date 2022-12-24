«Покатушки» на ватрушке по городу закончились для тюменцев задержанием и штрафом

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и ВАЗ-2115. От удара ВАЗ-2115 отбросило у кювет, машина загорелась, водитель погиб. В Opel ехала семья, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.