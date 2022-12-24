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Недоступная среда: тюменцы не могут попасть в поликлинику

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на проблемы с обеспечением доступной среды беспрепятственного доступа к медицинским учреждениям людям с ограниченными возможностями.
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Тюмень
«Сегодня посетили 5-ю поликлинику. У супруга тяжёлый перелом. Тащила, в прямом смысле, на себе — на коляске проехать невозможно, пандусы не очищены от снега. А если человек с ограниченными возможностями, без сопровождения, то как? Я даже  больше скажу — человеку с ограниченными возможностями в принципе невозможно передвигаться по городу», — пожаловалась тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом возмущения автора поддержали. Подписчики сообщества отметили, что в Тюмени проблема с доступной средой существует у многих поликлиник и социальных объектах.

«Город вообще не предназначен для людей с ограниченными возможностями. Светофоры горят до 20 секунд. Если человек на протезах — как он может быстро перебежать дорогу? Никак. У многих магазинов пандус чуть ли не вертикально стоит или вовсе отсутствует», — отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2022 года, глава администрации города Руслан Кухарук сообщил, что в Тюмени выделят деньги на обустройство многоквартирных домов под потребности инвалидов. По его словам, в областной столице будет создана безбарьерная среда.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Инвалиды#Инвалиды-колясочники#Пандусы#Поликлиники#Доступная среда
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