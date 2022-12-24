Недоступная среда: тюменцы не могут попасть в поликлинику

Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2022 года, глава администрации города Руслан Кухарук сообщил, что в Тюмени выделят деньги на обустройство многоквартирных домов под потребности инвалидов. По его словам, в областной столице будет создана безбарьерная среда.