На тюменской трассе в ДТП погиб житель Свердловской области

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу движения и врезался в Opel. От удара отечественную легковушку отбросило в кювет, где она загорелась. 55-летний водитель погиб.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что водитель ВАЗ-2115 — житель Свердловской области. Он возвращался с работы домой. В Opel ехала семья из четверых человек, они не пострадали.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск произошли две аварии, в которых погибли пять человек.