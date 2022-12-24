nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На тюменской трассе в ДТП погиб житель Свердловской области

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Под Тюменью в ДТП погиб житель Свердловской области. Он возвращался с работы домой

Жуткая авария произошла накануне вечером на автодороге Тюмень — Каменка. На 29-м километре трассы столкнулись Opel и ВАЗ-2115.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу движения и врезался в Opel. От удара отечественную легковушку отбросило в кювет, где она загорелась. 55-летний водитель погиб.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что водитель ВАЗ-2115 — житель Свердловской области. Он возвращался с работы домой. В Opel ехала семья из четверых человек, они не пострадали.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск произошли две аварии, в которых погибли пять человек.

В ДТП на тюменской трассе погибли 4 человека. Фото
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#ДТП#Авария#Тюменская область#Свердловская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
22 декабря 11:43
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
22 декабря 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
22 декабря 03:50