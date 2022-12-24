На тюменских дорогах поймали ночью более десятка нетрезвых водителей

В областной столице задержали 34-летнего водителя «подшофе» на Lada Priora. От прохождения освидетельствования на алкоголь тюменец отказался. Выяснилось, что в октябре этого года его уже ловили в состоянии алкогольного опьянения за рулем, поэтому теперь горожанина ждет уголовная ответственность за повторное подобное нарушение.
Также в Тюмени инспекторы ДПС остановили несколько машин с незаконной тонировкой, все водители темную пленку сняли добровольно.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в областной столице на улице Щербакова произошла массовая авария. Здесь столкнулись четыре автомобиля, один человек получил травмы. ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.