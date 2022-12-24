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На тюменских дорогах поймали ночью более десятка нетрезвых водителей

Сегодня, 04:44
Фото: ГИБДД

На тюменских дорогах задержали ночью более десятка нетрезвых водителей

Тринадцать нетрезвых водителей поймали сегодня ночью инспекторы ГИБДД. «Сплошные проверки» прошли в Тюмени и на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский.
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Тюмень

В областной столице задержали 34-летнего водителя «подшофе» на Lada Priora. От прохождения освидетельствования на алкоголь тюменец отказался. Выяснилось, что в октябре этого года его уже ловили в состоянии алкогольного опьянения за рулем, поэтому теперь горожанина ждет уголовная ответственность за повторное подобное нарушение.

Также в Тюмени инспекторы ДПС остановили несколько машин с незаконной тонировкой, все водители темную пленку сняли добровольно.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в областной столице на улице Щербакова произошла массовая авария. Здесь столкнулись четыре автомобиля, один человек получил травмы. ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.

В массовой аварии в Тюмени пострадали три человека. Фото
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Уголовное дело#Наказание#Тюменская область#Уголовная ответственность
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