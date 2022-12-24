На следующей неделе в Тюмени похолодает до -20

В воскресенье погода будет малооблачной. Столбики термометров в светлое время суток покажут -2 -4, в ночные часы -6 -9. Скорость ветра составит 5,5-5,7 метров в секунду.
Последний понедельник в этом году, 26 декабря, встретит тюменцев небольшим снегом и похолоданием до -8 -11. Во вторник ожидается понижение температуры воздуха до -12 -14 днем и до -18-19 в темное время суток. В среду погода существенно не изменится — термометры в этот день не поднимутся выше -17 -20.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, 31 декабря в Тюмени ожидаются 30-градусные морозы. 4 января столбики термометров и вовсе опустятся ночью до -40.