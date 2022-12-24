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На следующей неделе в Тюмени похолодает до -20

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет в выходные дни до 0

В Тюмени в субботу, 24 декабря, потеплеет до 0 градусов в течение дня. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит 0 -1, в вечернее время -1 -3. Ожидаются осадки в виде снега.
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Тюмень

В воскресенье погода будет малооблачной. Столбики термометров в светлое время суток покажут -2 -4, в ночные часы -6 -9. Скорость ветра составит 5,5-5,7 метров в секунду.

Последний понедельник в этом году, 26 декабря, встретит тюменцев небольшим снегом и похолоданием до -8 -11. Во вторник ожидается понижение температуры воздуха до -12 -14 днем и до -18-19 в темное время суток. В среду погода существенно не изменится — термометры в этот день не поднимутся выше -17 -20.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, 31 декабря в Тюмени ожидаются 30-градусные морозы. 4 января столбики термометров и вовсе опустятся ночью до -40.

Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюмень#Тюменская область
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