На следующей неделе в Тюмени похолодает до -20

Последний понедельник в этом году, 26 декабря, встретит тюменцев небольшим снегом и похолоданием до -8 -11. Во вторник ожидается понижение температуры воздуха до -12 -14 днем и до -18-19 в темное время суток. В среду погода существенно не изменится — термометры в этот день не поднимутся выше -17 -20.