Хотел украсть банку кофе, а в итоге сломал нос: в Тюмени задержали кофемана

Позже его задержали. 28-летний молодой человек, житель Ишима, признался, что целенаправленно пришёл в магазин для кражи. Теперь на него заведены уголовные дела по двум статьям — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Ишимцу грозит лишение свободы до трех лет и штраф до 80 тысяч рублей.