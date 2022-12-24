Хотел украсть банку кофе, а в итоге сломал нос: в Тюмени задержали кофемана

Мужчина попытался похить банку ароматного напитка. Однако попытку кражи пресек один из сотрудников торговой точки. Воришка вернул товар и собирался покинуть помещение, работник магазина попытался его остановить, чтобы тот дождался приезда полиции. В итоге между мужчинами началась драка, в ходе которой несостоявшийся похититель сломал потерпевшему нос и скрылся.
Позже его задержали. 28-летний молодой человек, житель Ишима, признался, что целенаправленно пришёл в магазин для кражи. Теперь на него заведены уголовные дела по двум статьям — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Ишимцу грозит лишение свободы до трех лет и штраф до 80 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске местный житель угнал чужой автомобиль. Хозяин машины отлучился всего на 20 минут, а когда вернулся — обнаружил вместо автомобиля пустое место.