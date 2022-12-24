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Хотел украсть банку кофе, а в итоге сломал нос: в Тюмени задержали кофемана

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI

Тюменца будут судить за попытку украсть банку кофе

28-летнего жителя Ишима будут судить за попытку кражи банки кофе из магазина и нанесения побоев сотруднику торговой точки. Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Тульской в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Мужчина попытался похить банку ароматного напитка. Однако попытку кражи пресек один из сотрудников торговой точки. Воришка вернул товар и собирался покинуть помещение, работник магазина попытался его остановить, чтобы тот дождался приезда полиции. В итоге между мужчинами началась драка, в ходе которой несостоявшийся похититель сломал потерпевшему нос и скрылся.

Позже его задержали. 28-летний молодой человек, житель Ишима, признался, что целенаправленно пришёл в магазин для кражи. Теперь на него заведены уголовные дела по двум статьям — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Ишимцу грозит лишение свободы до трех лет и штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске местный житель угнал чужой автомобиль. Хозяин машины отлучился всего на 20 минут, а когда вернулся — обнаружил вместо автомобиля пустое место.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Похищение#Полиция#Тюменская область#Уголовная ответственность
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